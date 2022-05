Streamingdienst Paramount+ kommt bald nach Österreich

Der US-Medienkonzern Paramount bringt seinen Streamingdienst Paramount+ bald auch international an den Start, berichtet engadget. In Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien und der Schweiz soll der Dienst, auf dem unter anderem die Serien-Adaption der Halo-Spiele und Star Trek: Discovery zu sehen sind, in der zweite Jahreshälfte starten, gab Paramount bei einem Investor*innengespräch bekannt.

Bereits zuvor, am 22. Juni, wird Paramount+ in Großbritannien und Irland an den Start gehen. Auch in Südkorea wird der Dienst noch im Juni verfügbar sein.

Wie viel ein Abo kosten wird, ist noch nicht bekannt. In den USA werden dafür 10 Dollar im Monat oder 100 Dollar jährlich fällig. Für Großbritannien wurde ein monatlicher Preis von 7 Pfund (8,30 Euro) genannt.