Neuer Streamingdienst Paramount+ gibt Startdatum für Österreich bekannt

Der neue Streamingdienst Paramount+ geht am 8. Dezember in Österreich an den Start. Abonnent*innen können künftig Blockbuster wie Top Gun: Maverick mit Tom Cruise, unterschiedliche Serien wie Star Trek: Strange New Worlds oder lokale sowie internationale Produktionen streamen.

Die erste lokal produzierte Serie für den deutschsprachigen Markt ist Der Scheich vom preisgekrönten Filmemacher Dany Levy. Die wird ab dem 22. Dezember zum Streamen verfügbar sein. Der Film dreht sich um einen braven Familienvater, der sich durch Lügen in einen milliardenschweren Sprössling einer arabischen Dynastie verwandelt.

Monatsabo kostet 7,99 Euro

Auch im Angebot wird unter anderem das kultige Zeichentrickduo aus den 90er-Jahren in Beavis und Butt-Head Do The Universe sein. International bietet der Streamingdienst generell eine Reihe an Serien, Shows und beliebten Filmen aus allen Genres von diversen Produktionsstudios wie CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon oder Paramount Pictures.

Der Preis für ein Monatsabo beträgt 7,99 Euro, für Sky-Abonnent*innen mit einem Cinema-Paket ist der neue Streamingdienst inklusive. Paramount+ ist auch als App auf der Sky-Q-Plattform verfügbar.