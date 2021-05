Subaru verrät erste Details zu Elektro-SUV Solterra

Als Subaru Ende des Vorjahrs ankündigte, dass man am ersten elektrischen SUV der Marke arbeite und dieser in der ersten Hälfte der 2020er-Jahre auf den Markt kommen werde, dachten viele, sie hätten sich verhört. Ganz so gemächlich ist Subaru das Thema Elektroauto jetzt offensichtlich doch nicht angegangen. Nun wurden erste Teaser-Bilder sowie der Name veröffentlicht. Auch der Marktstart wurde eingegrenzt.

Elektro SUV Subaru Solterra kommt 2022

Neben dem Teaser-Foto, das den vermeintlichen SUV zumindest in seiner Silhouette zeigt, wurde auch eine Detailaufnahme des Elektroautos gezeigt, auf der der Name Solterra zu sehen ist. Der Name sei aus dem Lateinischen abgeleitet und verbinde die Wörter Sonne (sol) und Erde (terra). Man habe diesen Namen gewählt, um den Einklang mit der Natur zum Ausdruck zu bringen.