Prototyp von Teslas 25.000-Dollar-Auto angeblich fertig

Bisher war über die Entwicklung des Wagens, der in erste Linie auf den chinesischen Markt abzielt, wenig in Erfahrung zu bringen. Zu hören war lediglich, dass das Fahrzeug auf dem Model 3 basieren und 320 Kilometer Reichweite haben soll. Gegen Aufpreis könnten auch diverse autonome Fahrfunktionen aktiviert werden.

Weltweiter Verkauf

Zuletzt berichteten chinesische Medien im Jänner, dass Tesla bereits die Umweltverträglichkeitsprüfung für das 25.000-Dollar-Auto gestartet habe. Vom Tesla-China-Chef Tom Zhu war in der Zwischenzeit auch zu hören, dass der in der Tesla Gigafactory in Shanghai entwickelte Wagen nicht nur in China, sondern weltweit angeboten werden soll.