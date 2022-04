Tesla liefert Fahrzeuge nicht mehr mit Ladegerät aus

Elon Musk hat sich inzwischen auf Twitter zu den Gründen geäußert. Demnach seien die mitgelieferten Adapter kaum genutzt worden und es wäre Verschwendung, sie mitzuliefern. Es hat nur eine vergleichsweise geringe Ladeleistung von 1,3 kW , was ungefähr 3 bis 5 km (2 bis 3 Meilen) pro Stunde entspricht. Das Lade-Bundle liefere zudem verschiedene Stecker mit.

Im österreichischen Shop gibt es das Bundle noch nicht. Hier werden derzeit nur der Gen 2 Universal Mobile Connector für 340 Euro und der Corded Mobile Connector für 695 Euro angeboten, aber nicht das mobile Ladegerät. Sowohl im US-Store als auch in Österreich sind alle Kabel aber aktuell nicht auf Lager.

Musk merkt außerdem an, dass das mobile Ladegerät nicht notwendig ist, wenn man einen Wall Connector für das Aufladen zu Hause besitzt. Auch beim Benutzen von Supercharger-Stationen ist er nicht notwendig.

Preis gesenkt

Er reagierte auch auf das Feedback der Nutzer*innen und kündigte an, den Preis für das Bundle auf 200 Dollar zu senken. Am Sonntagvormittag war der Preis im Tesla-Shop aber weiterhin bei 275 Dollar. Ob und wann das Bundle in Österreich verfügbar ist, ist derzeit noch unbekannt.