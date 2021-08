Tesla Model 3 in USA bis Jahresende ausverkauft

In Europa müssen Interessierte derzeit noch nicht ganz so lange warten. Im österreichischen Tesla-Store wird für das Standard-Plus-Modell aktuell September als Liefertermin angegeben. Hierzulande muss man allerdings im Vergleich zu den USA tiefer in die Tasche greifen und mindestens 46.100 Euro hinlegen. In den USA sind es umgerechnet rund 34.000 Euro.

Grund für die unterschiedlichen Lieferzeiten ist, dass die USA aus der Fabrik im kalifornischen Fremont beliefert werden, während die europäischen Model 3 aus China importiert werden.