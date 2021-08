Tesla Model X lässt Benzin-Zapfsäule in Flammen aufgehen

Ein Tesla Model X war in der Nacht auf Donnerstag in einen heftigen Unfall verwickelt. Das Fahrzeug prallte dabei gegen einen Masten und schlitterte in eine Tankstelle, wo es mit einer Zapfsäule kollidierte. Anschließend ging es in Flammen auf, laut der Feuerwehr hat die Zapfsäule bzw. austretender Kraftstoff zur Schwere des Brandes beigetragen.

Der Fahrer, der laut einem Bericht von Teslarati minderjährig ist unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, konnte das Fahrzeug vor dem Brand rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Zugetragen hat sich der Unfall in Tarrytown in der Nähe der Stadt Austin im US-Bundesstaat Texas.

Als die Feuerwehr eintraf, war das Auto bereits von den Flammen zerstört. In Brand geriet auch der Akku, weswegen die Feuerwehr auch nachdem die Flammen gelöscht waren, 30 Minuten abwartete, ob sich nicht erneut etwas vom Stromspeicher ausgehend entzündet.