Tesla-Modelle mit Löchern statt USB-Anschlüssen ausgeliefert

Wo eigentlich USB-Anschlüsse sein sollten, finden einige Tesla-Käufer*innen derzeit nur leere Löcher vor. Dieser Umstand sorgt verständlicherweise für Irritation. Laut Electrek ist dies bei Auslieferungen in den vergangenen Tagen vermehrt bemerkt worden. Außerdem haben einzelne Käufer*innen Probleme mit dem drahtlosen Ladegerät entdeckt.

Angekündigt oder nicht

In einigen Fällen hat Tesla Kund*innen vorab über das Fehlen der USB-Anschlüsse informiert. Angeblich sei dies einer Knappheit an verfügbaren Komponenten geschuldet. Käufer*innen wurde versichert, die Anschlüsse würden nachträglich eingebaut werden. In anderen Fällen wurden die Fahrzeuge allerdings ohne vorhergehende Information ausgeliefert.

Alternative USB-Ports sind vorhanden

Im Online-Forum Reddit sind Berichte von betroffenen Kund*innen aufgetaucht. Auf Anfragen bei der Support-Hotline hat Tesla offenbar schnell reagiert. Das Fehlen der USB-C-Anschlüsse für Rücksitz-Passagiere scheint für die Käufer*innen verkraftbar zu sein. In der vorderen Mittelkonsole scheinen in allen Fällen alternative Anschlüsse vorhanden zu sein. Wie Gizmodo beschreibt, benötigt man möglicherweise nur ein langes Kabel, um diese auch vom Rücksitz aus zu nutzen.