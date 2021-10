Über Tesla-App kann man nun mit Vandalen sprechen

Stimmverzerrer

Wie Tesla Oracle berichtet, wurde vergangene Woche eine "Talkback"-Funktion in der App aktiviert. Damit kann man selbst über die App mit Personen in der Umgebung des Autos sprechen. Die Stimme wird dabei von einem Stimmverzerrer verfälscht und verstärkt. Mehrere Videos von Nutzer*innen zeigen, wie das in der Praxis funktioniert.