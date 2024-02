Tesla zu rostenden Cybertrucks: “Wischt es einfach weg”

Morrill stimmt dem auf X zu. "Edelstahl ist reaktiv, und freies Eisen, das sich darauflegt, rostet", schreibt der Ingenieur. "Es ist nur Oberflächenverschmutzung und kann leicht entfernt werden". Tesla-Chef Elon Musk stimmt dem zu und kommentierte mit "Yeah".

Erstes Edelstahl-Auto seit 40 Jahren

Flugrost entsteht durch feinen Eisenstaub, der an der Luft rostet und sich auf Gegenständen niederschlägt. Besonders anfällig dafür ist etwa auch an sich rostfreier Edelstahl. Es lässt sich in der Regel leicht abputzen und kommt nicht nur bei Cybertrucks vor. YouTuber Justin Demaree gibt gegenüber Business Insider allerdings an, dass der Cybertruck aufgrund seiner Karosserie anfällig für Staubablagerungen zu sein scheint.

Das dürfte wohl einer der Gründe sein, wieso Automobilhersteller die Verwendungen von rostfreiem Edelstahl vermeiden. Der Cybertruck ist das erste Fahrzeug mit einer Edelstahlkarosserie seit dem DeLorean aus dem Jahr 1983. Das Metall ist zudem schwer zu formen und neigt zu unschönen Flecken durch Fingerabdrücke.