Eckige Radkappen nutzen Cybertruck-Reifen zu schnell ab

Die "Aero Wheel Covers" sollten das kantige Design von Teslas Cybertruck bis zu den Rädern fortführen. Die Radkappen sollen nun aber für ein ernstes Problem sorgen. Sie führen zu einer erhöhten Abnutzung der Reifen, weil die spitzen Kanten der Kappen die Seitenwände der Gummi-Pneus zerkratzen. Tesla liefert neue Cybertrucks deswegen angeblich ohne Radkappen aus und plant ein Redesign der Plastikabdeckungen.

Berührung durch Ausbeulen der Reifen

Wie Electrek berichtet, treten die Kratzer an den Reifenseitenwänden auf, wenn sich der Gummi unten am Rad durch das Gewicht des Fahrzeugs nach außen wölbt. Der Abstand zur Radkappe ist nur sehr gering, es kommt zu einer Berührung. Tsportline, ein Geschäft, das Personalisierungen für Tesla-Fahrzeuge anbietet, beschreibt das Problem in einem Video: