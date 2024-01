Video zeigt enttäuschende Ladekurve des Cybertruck

Im Video auf dem Kanal " Our Cyber Life " wird genau aufgeschlüsselt, wie der Cybertruck an der Supercharger-Station lädt:

Neben den Angaben zur Reichweite ist die Ladekurve eine der wichtigsten für Kund*innen. Sie gibt an, wann bei einem Ladevorgang tatsächlich in der Maximalgeschwindigkeit geladen wird und wann das Fahrzeug langsamer lädt. Im Video sieht man nun den Ladevorgang von 14 auf 90 Prozent.

Das Auto wurde nach 20-minütiger Vorkonditionierung geladen, wobei die Batterie auf optimale Temperatur gebracht wurde. Bis auf 20 Prozent wird mit 255 kW geladen, danach fällt die Geschwindigkeit ab. Bei 40 Prozent lädt der Cybertruck noch mit 150 kW, bei 60 Prozent noch mit 100 kW. Ab 66 Prozent wird mit 75 bis 80 kW geladen, bis der Akkustand bei 90 Prozent liegt.

Langsamer als andere 800-Volt-Systeme

Der Cybertruck ist aktuell in einer Allrad Ausführung verfügbar, mit einer von Tesla geschätzten Reichweite von 547 km. Dafür ist ein 800-Volt-Akku-Pack bestehend aus 4680-Lithium-Ionen-Zellen mit einer Kapazität von 9.000 mAh verbaut. Die maximale Ladegeschwindigkeit wird mit 250 kW angegeben. In 15 Minuten sollen 235 km hinzugefügt werden können.

Insgesamt dauerte der Vorgang 50 Minuten, von 14 auf 80 Prozent dauerte es 40 Minuten. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 1,9 kWh/min. Das ist zwar nicht schlecht, wie Electrek aber berichtet, wäre von der Batterie mehr zu erwarten gewesen. Andere 800-Volt-Systeme wie beim Porsche Taycan schaffen 3 kWh/min.

Keine 800-Volt-Ladestationen

Die Batterie sollte über einen längeren Zeitraum die erhöhte Laderate aufrechterhalten können. Ein Grund für die reduzierte Leistung könnte sein, dass die Supercharger-V3-Stationen noch gar nicht für ein 800-Volt-System ausgelegt sind. Sie schaffen maximal 400 Volt Spannung.

Erst die V4-Supercharger sollen künftig 800 Volt laden können. Die werden erst erwartet, wenn der Cybertruck in in größeren Mengen ausgeliefert wird. Zudem dürften die YouTuber ihren Cybertruck an einer stark ausgelasteten Station geladen haben, weshalb der Ladevorgang möglicherweise gedrosselt wurde.