Tesla Semi gibt Gummi bei Testfahrt

Bei Teslas Gigafactory in Nevada wurde jetzt mit einer Drohne gefilmt, wie einer der frisch vom Band gerollten Semis getestet wird. Hergestellt wurde der Semi in einem anderen Teslawerk, das nahe der Gigafactory liegt.

Früheren Berichten zufolge ist der Tesla Semi in die Serienfertigung gegangen. Allerdings dürfte es sich dabei nur um eine Kleinserie handeln.

In dem Video ist zu sehen, wie der Semi auf einer Geraden beschleunigt und dabei die Reifen qualmen lässt. Zu sehen ist auch, wie der Semi den Wendekreis austestet. Zumindest für einen US-Truck ist der beachtlich eng. In den USA übliche Zugmaschinen sind meist weniger wendig, was ein zusätzliches Verkaufsargument für den Tesla Semi sein könnte.

Semi geht erst 2023 in die Massenfertigung

Die erste Kleinserie an Tesla Semis könnte in Kürze ausgeliefert werden. Einer der ersten Kunden soll PepsiCo sein. Laut Tesla wird es aber noch bis 2023 dauern, bis der Elektro-Lkw in die tatsächliche Massenfertigung geht.