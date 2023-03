Tesla stellt doppelt so starken Supercharger vor

Tesla hat die neue Generation seiner Schnellladestation vorgestellt, die in Harderwijk in den Niederlanden eröffnet wurde. Der Supercharger V4 dürfte etwa doppelt so stark als sein Vorgänger V3 sein, der eine Ladeleistung von 250 kW aufweist.

Auch das CCS-Laden (Combined Charging System) soll laut Electrek mit der neuen Generation möglich sein. Dieses kombinierte Ladesystem eignet sich zum Laden mit Gleichstrom (DC) sowie mit Wechselstrom (AC). Elektrofahrzeuge anderer Hersteller können damit ebenfalls geladen werden.