Tesla veröffentlicht Skizze, die neues, günstiges Modell zeigen könnte

Tesla könnte bald ein günstiges E-Auto auf den Markt bringen. Das zumindest lassen die angekündigten Pläne des Herstellers vermuten. Denn beim Event zum Auslieferungsstart des Model 3 „Made in China“ hat Tesla bekannt gegeben, in China - neben der bereits erbauten Gigafactory in Shanghai - nun auch ein Designstudio sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum zu errichten.

Dort soll ein neues "originales" Fahrzeug für den globalen Markt entstehen, wie Elon Musk angekündigt hat: „Ich glaube, das wird aufregend“. In den Fahrzeugen will er auch chinesische Kunst integrieren. Wie das aussehen könnte, zeigen die ersten Skizzen.