Toyota will 2027 Autos mit Feststoffakku auf den Markt bringen

Toyota hat angekündigt, ab 2027 das weltweit erste Elektroauto mit einem vollwertigen Feststoffakku auf den Markt bringen zu wollen. Durch eine neue Partnerschaft mit Sumitomo Metal Mining Co. arbeitet Toyota gezielt an der industriellen Produktion von Kathodenmaterialien, die für die neuartige Batterietechnologie notwendig sind. Genau das ist eine der Schwierigkeiten bei der Konstruktion solcher Akkus. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 2021 bei der Forschung nach einem geeigneten Material zusammen.

➤ Mehr lesen: Durchbruch macht Natrium-Feststoffakkus wintertauglich

Festkörper- oder Feststoffbatterien zeichnen sich durch ihre höhere Energiedichte, schnellere Ladezeiten und längere Lebensdauer aus. Laut Toyota bietet diese Technologie auch Potenzial für kompaktere Zellgrößen und mehr Leistung, was die Alltagstauglichkeit von E-Autos grundlegend verbessern könnte.

Was ist der Vorteil von Feststoffakkus?

Durch den festen Elektrolyten können Batterien leichter und kompakter gebaut werden und mehr Energie auf gleichem Raum speichern. Da auf das bisher nötige Graphit an der Anode verzichtet werden kann, wird auch weniger Platz benötigt, was die Konstruktion weiter schlanker macht.

➤ Mehr lesen: Was ist ein Feststoffakku?

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die erhöhte Sicherheit dieser Technologie. Statt eines brennbaren flüssigen Elektrolyten kommt eine nicht brennbare Keramikstruktur zum Einsatz, die das Risiko eines Brandes nach einem Unfall stark verringert.

Bei aktuellen Lithium-Ionen-Akkus führen Kurzschlüsse und Unfälle oft zu gefährlichen Kettenreaktionen, dem sogenannten Thermal Runaway, was bei Feststoffakkus weitgehend verhindert wird. So gilt diese neue Batterietechnologie als potenziell weniger brandgefährlich und könnte somit das Sicherheitsniveau von Elektrofahrzeugen deutlich erhöhen.