Toyota stellt Serienversion seines ersten Elektroautos bZ4X vor

Das Konzept für sein erstes Elektroauto hat Toyota bereits im April vorgestellt. Nun wurde die Serienversion des bZ4X enthüllt. Ausgeliefert wird diese ab ca. Mitte 2022. Toyota setzt für sein erstes Elektroauto wie so viele andere Hersteller auch auf den Formfaktor SUV. Der bZ4X ist in etwa so lang und breit wie ein Toyota RAV4, allerdings um 8,5 Zentimeter niedriger.