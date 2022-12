Trust Trezo im Test: Leise tippen fürs gute Gewissen

Recyceltes Plastik, aber Batterien

Laut Trust nutzen Maus und Tastatur zu 85 Prozent Recyclingmaterialen. Das ist löblich und fällt auch bei näherer Inspektion nicht auf. Das Plastik sieht und fühlt sich wie reguläres Plastik an und ist genauso steif bzw. nachgebend. Das gilt für Geräte im selben Preissegment: Mit Premium-Produkten, also Mäuse und Tastaturen die jeweils 60 bis 150 Euro kosten, kann Trezo nicht mithalten.

Etwas seltsam ist, dass Trust zwar den Umweltschutz betont und etwa auch auf der Website „Im Sinne des Planeten“ schreibt, aber Trezo Batterien statt Akkus nutzt. In der Tastatur sind 2 AA-Batterien, in der Maus ist eine AA-Batterie.

Immerhin sollen die Batterien in der Tastatur bis zu 4 Jahre halten, die in der Maus bis zu einem Jahr. Laut Trust wurde das anhand einer normalen 5-Tage-Arbeitswoche mit 8 Stunden Arbeitstagen berechnet, wenn Maus und Tastatur per Schiebeschalter nach der Arbeit ausgeschaltet werden. Das spart zusätzlich Energie, gegenüber dem Standby-Modus, in dem Maus und Tastatur bei Nichtgebrauch automatisch wechseln.

Wer noch mehr für den Umweltschutz machen will, kann in Trezo AA-Akkus nutzen – oder kabelgebundene Geräte verwenden.