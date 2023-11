Twitter-Konkurrent Bluesky überschreitet wichtige Nutzermarke

Der Kurznachrichtendienst Bluesky zieht viele neue Nutzer*innen an. Bestehende Hürden sollen bald beseitigt werden.

Seit Elon Musks Twitter-Übernahme und dessen Umbenennung in X hat sich die Plattform verändert. Deshalb werden laufend neue Konkurrenz-Plattformen auf den Markt gebracht: Etwa Mastodon, Threads, Threema und zuletzt Bluesky.

Attraktiver und öffentlicher

Die dezentrale Social-Media-Plattform Bluesky tut sich immer mehr als möglicher Favorit hervor. Am Donnerstag gab der Kurznachrichten-Dienst bekannt, dass er mittlerweile über 2 Millionen Nutzer*innen verzeichnet. Zudem soll in Kürze ein spezielles Web-Interface kommen. Dadurch könnte die Plattform laut The Verge attraktiver für Journalist*innen und andere Nutzer*innen werden.

Probleme sollen beseitigt werden

Bevor die Plattform ein größeres Publikum erreichen kann, gilt es noch einige Hürden abzubauen. Ein Problem ist derzeit, dass Links zu Posts auf Bluesky nur von eingeloggten Nutzer*innen angesehen werden können. Für eine größere Breitenwirksamkeit braucht es aber eine öffentliche, allgemein einsehbare Plattform.

Laut Angaben von Bluesky sollen diese Hürden jedoch bereits bald beseitigt werden. Auch wichtige Features wie Push-Meldungen, eine E-Mail-Verifizierung und Alt-Text sollen bald dazukommen.