Diese Taser-Drohne soll Amokläufer stoppen

05.06.2022

Das US-Unternehmen Axon plant, 2024 eine Drohne auf den Markt zu bringen, die Mass Shootings verhindern soll. Experten haben allerdings ethische Bedenken.

Der Amoklauf in einer Schule der texanischen Stadt Uvalde hatte in den vergangenen Wochen die USA erschüttert. Von allen Seiten werden nun Rufe nach strikteren Waffengesetzen und Reformen laut. Die Idee des US-amerikanischen Taser-Herstellers Axon geht allerdings in eine andere Richtung und ist wohl eine besonders amerikanische Antwort auf das Problem der Mass Shootings in den USA: Die Rüstungsfirma will ein „ferngesteuertes, nicht-tödliches Drohnensystem“ entwickeln, wie deren Geschäftsführer Rick Smith auf Twitter bekanntgab. "Es ist an der Zeit, diese Technologie Wirklichkeit werden zu lassen - und eine umfassende öffentliche Diskussion darüber zu beginnen, wie nicht-tödliche Drohnen auf ethische Weise in Schulen eingeführt werden können“, schreibt Smith.

Viele offene Fragen Axon will einen besonders leichten Taser produzieren, der dann auf einer Drohne angebracht werden kann, wie das Unternehmen in einer Presseaussendung erläutert. In nur 60 Sekunden, sollen Amokläufer*innen durch das Flugobjekt handlungsunfähig gemacht werden können. Die Drohnenpilot*innen müssten sich im Vorfeld dazu bereiterklären „die rechtliche und moralische Verantwortung für alle Eventualitäten zu übernehmen“. Wer die Taser-Drohnen steuern soll, sei laut dem Unternehmen allerdings noch offen. Polizeidienststellen, Bundesbehörden oder Axon-Angestellte kämen in Frage.

Die Taser-Drohne der US-Rüstungsfirma Axon soll künftig bei Amokläufen zum Einsatz kommen. © Axon