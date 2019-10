US-Firma bringt E-Motor für alte Autos

Durch die zunehmende Verbreitung von Elektroautos wird auch das Thema Elektrifizierung von Oldtimern immer relevanter. Technisch ist ein derartiges Vorhaben hochkomplex. Das Unternehmen Swindon Powertrain will es nun mit einem All-in-One-Elektromotor vereinfachen. Das Bauteil soll sich relativ einfach in Autos integrieren lassen. Besonders an dem Motor ist seine kompakte Größe.

So ist der Motor 58,42 Zentimeter breit, 43,94 Zentimeter tief und 27,99 Zentimeter hoch. Das Gewicht liegt bei knapp 70 Kilogramm. Darin enthalten ist der Motor, die Übersetzung, das Kühlsystem und ein Inverter.