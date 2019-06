Video: Akku von MacBook Pro beginnt plötzlich zu brennen

Ein Apple MacBook Pro ist ohne Fremdeinwirkung plötzlich in Flammen aufgegangen. Das berichtet ein Online-Nutzer namens „White Panda“, der den Vorfall auf Reddit und Twitter schildert. Demnach habe er den Laptop auf seinem Schoß verwendet, als dieser plötzlich an den Seiten zu rauchen begann. „Ich habe ihn rasch auf den Boden gestellt, wo er dann auch auseinanderbrach, der Rauch zunahm und er plötzlich Feuer fing“, so White Panda. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand aber leichter Schaden am Haus, beispielsweise Brandspuren am Holzboden. Ein Video zeigt den Laptop knapp zwei Minuten nachdem dieser zu brennen begann.