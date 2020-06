Video: Das ist das iPhone 12 in allen Größen

Erst im Herbst soll das iPhone 12 offiziell vorgestellt werden, aber bereits jetzt kursieren funktionslose Dummys der kommenden Smartphone-Generation. Jene werden vorab ausgegeben, damit etwa Hersteller von Zubehör (wie Hüllen) ihre Produkte rechtzeitig gestalten können.

Ein YouTuber hat nun Dummys für alle drei kommenden iPhone-Größen in die Hände bekommen und zeigt in einem Video alle Details, wie das kommende Apple-Handy höchstwahrscheinlich aussehen wird.

Die Gestaltung der Handys entspricht dabei ziemlich genau dem, was bereits vorab durch Leaks bekannt wurde. So wird das Handy in insgesamt 4 Varianten kommen, ein Modell mit 5,4 Zoll, zwei mit 6,1 Zoll und eines mit 6,7 Zoll. Interessant ist etwa, dass das 5,4-Zoll-iPhone ein kleineres Gehäuse als das neue iPhone SE hat, aber ein größeres Display.