Video: Massives Rivian-E-Auto durchbricht Leitplanke bei Crashtest

Immer mehr Elektrofahrzeuge sind in den USA auf den Straßen unterwegs. Sie sind in der Regel schwerer als Verbrenner, was auch Auswirkungen auf die Straßensicherheit hat. Die Fakultät für Straßensicherheit der Universität Nebraska hat getestet, wie gut die aktuellen Leitplanken standhalten, wenn ein 3,22 Tonnen schwerer Rivian R1T dagegen kracht. Sie zeigen den Test in einem Video: