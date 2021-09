Video: Chinesisches E-Auto navigiert autonom durch die Stadt

Der Autopilot, der bei Xpeng als X-Pilot bezeichnet wird, sei sogar in der Lage, autonom im Stadtverkehr zu navigieren. Der P5 werde mit der neuesten Versino - X-Pilot 3.5 - ausgestattet sein, der neben Radarsensoren und Kameras auch auf LiDAR -Sensoren zurückgreift.

Reichweite, Akku und Leistung

Der P5 wird in insgesamt 6 unterschiedlichen Konfigurationen angeboten: Für das Modell mit dem kleinsten Akku (55,9 kWh) gibt Xpeng eine NEDC-Reichweite von 460 Kilometer an. Die Variante mit dem größten Akku (71,4 kWh) soll 600 Kilometer weit kommen. Anzunehmen, dass der P5 nach dem WLTP-Standard einiges an Reichweite einbüßen wird.

In allen P5-Modellen kommt derselbe Elektromotor zur Anwendung. Er bringt 155 kW beziehungsweise 208 PS auf die Straße und schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in 7,5 Sekunden.