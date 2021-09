Experiment zeigt, ob ein Tesla Model S Plaid als U-Boot taugt

In der Vergangenheit wurde viel über die Schwimmfähigkeiten der Tesla-Autos gemunkelt und diskutiert. Angefeuert wurden die Debatten nicht zuletzt von Tesla-CEO Elon Musk, der behauptet hat, seine Wägen könnten zumindest für kurze Zeit schwimmen.

Das wollte der YouTuber vom Kanal "Chillin‘ with Chet" genauer wissen und sein nagelneues Tesla Model S Plaid dahingehend einer Prüfung unterziehen. Er wandte sich an die Autospezialist*innen von Gruber Motors, die sich spezielle Dichtungungen für das Elektroauto überlegten.

Der Plan war nämlich, nicht an der Wasseroberfläche mit dem Fahrzeug zu schwimmen, sondern tatsächlich einzutauchen und am Grund des Wassers entlang zu fahren. Für den Versuch wurde extra ein kleiner künstlicher See angelegt.