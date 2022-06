Video zeigt Tesla Model Y bei Überflutung

In einem Video auf Twitter fährt ein Tesla ohne durch eine überflutete Straße. Dabei überholt das Model Y einen Sedan, der in den kniehohen Fluten bereits stecken geblieben war. Von Tesla-Gründer Elon Musk gab es dafür einen “ Daumen nach oben ”.

Elektroautos haben bei Hochwasser den entscheidenden Vorteil, dass ihr Motor keinen Sauerstoff für die Verbrennung von Treibstoff benötigt. Kommt bei einem Verbrennungsmotor nämlich Wasser in die Luftzufuhr, sauft der Motor im wahrsten Sinne des Wortes ab.

Teslas scheinen gut gegen Hochwasser gerüstet

In China kommt es in den Sommermonaten immer wieder zu starken Regenfällen. Diese sind so stark, dass die Gigafabrik in Shanghai extra eine Flutsimulation bei seinen lokal produzierten Model 3 und Model Y durchführt. Wie es scheint, zahlen sich die Tests aus.

Denn es ist nicht das erste Mal, dass ein Tesla besser mit Hochwasser umgehen konnte, als die Fahrzeuge anderer Hersteller. In mehreren Videos aus dem letzten Jahr fuhren Teslas ebenfalls durch überflutete Straßen, auf denen andere Fahrzeuge bereits aufgeben mussten.