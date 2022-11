Neuer Volvo EX90: Elektroauto mit "unsichtbarem Schutzschild"

Was den Volvo EX90 auszeichnet, ist das " unsichtbare Schutzschild " um das Auto herum, wie es Volvo bezeichnet. Gemeint sind neue Sicherheitsfunktionen, die auf eine Vielzahl von Sensoren und Kameras zurückgreifen.

Die technischen Daten

Den EX90 gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen was die Motorisierung betrifft. Ein Modell mit einer Leistung von 300 kW (408 PS), einem Drehmoment von 770 Nm und einem Beschleunigungswert von 5,9 Sekunde (0 auf 100 km/h). Volvo gibt für diese Variante einen kombinierten WLTP-Verbrauch von 20,9 kWh/100 km an

Das leistungsstärkere Modell kommt mit 380 kW (517 PS) und einem Drehmoment von 910 Nm. Damit schafft es der EX90 in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Verbrauch des Performance-Modells liegt bei 21,1 kWh/100 km.

Der Akku hat bei beiden Modellen dieselbe Kapazität von 111 kWh. Das schwächere Modell kommt damit 585 Kilometer weit, das stärkere Modell 580 Kilometer. Die Ladeleistung liegt bei 250 kW, womit sich der EX90 in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen soll.