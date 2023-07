VW testet autonome ID. Buzz Vans in Texas

Erste Fahrzeuge 2026

In den kommenden 3 Jahren will VW die Flotte in Austin vergrößern. Die AD-Technologie soll außerdem in 4 weiteren US-Städten getestet werden, wie electrek berichtet.

Strategie und Geschäftsentwicklung übernimmt die Volkswagen Group of America. Zur Unterstützung des Programms wurde außerdem die Tochtergesellschaft Volkswagen ADMT (Autonomous Driving Mobility & Transport) gegründet.

Der Konzern plant, einen Robotertaxi-Dienst zu starten. Dieser soll in Austin im Jahr 2026 den Regelbetrieb aufnehmen.

Finanzierungsverlust für Start-up Argos AI

Ursprünglich hatte VW geplant, die Technologie des Start-ups Argo AI für seine autonomen Autos zu nutzen. Gemeinsam mit Ford hatte VW die Finanzierung des Start-ups unlängst aber wieder eingestellt.

Dieser Finanzierungsverlust führte dazu, dass Argo AI wieder geschlossen wurde. Ehemalige Argo-Mitarbeiter*innen sind nun Teil von Volkswagen ADMT.