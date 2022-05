So viel kostet der VW ID.Buzz

Demnach wird der VW ID.Buzz in Deutschland ab einem Preis von 64.580 Euro abzüglich der Kaufprämie zu haben sein. Zieht man die staatliche Förderung von 7.500 Euro ab, liegt der Deutschlandpreis bei rund 57.000 Euro .

In der aktuellen Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge des deutschen Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) sind die Preise des elektrischen Bully-Nachfolgers angeführt.

Wie viel der VW ID.Buzz in Österreich kosten wird, geht aus den geleakten Informationen nicht hervor. Der elektrische Kleinbus dürfte aber ungefähr ähnlich viel kosten - eher etwas mehr.

Marktstart im Herbst

Der Marktstart in Europa ist für Herbst anvisiert. Der Start des Vorverkaufs ist für Mai geplant, bei dem auch die offiziellen Preise genannt werden sollten. Wie viel der ID.Buzz in den verschiedenen Ausführungen kosten wird, dürfte also demnächst offiziell bekannt gegeben werden.