VW-Chef bestätigt Elektroauto für 20.000 Euro

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat sich im Rahmen eines ausführlichen AMA-Events (Ask me anything) auf Reddit den Fragen der User*innen gestellt. Diess gab sich dabei ungewöhnlich auskunftsfreudig und beantwortete die Fragen ausführlich.

Die Software-Probleme von VW, die Zukunft der Autoindustrie, autonomes Fahren und der hohe Preis von Elektroautos waren unter anderem Themen, zu denen Diess Stellung bezogen hat.