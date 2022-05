Die besten Elektroautos für lange Fahrten

Der deutsche Hersteller Audi bietet hier mit seiner e-tron-Reihe luxuriöse Optionen an. So kann der Audi e-tron 55 quattro laut dem Hersteller bis zu 437 Kilometer (WLTP) erreichen, wobei bei der ADAC bei seinen Messungen auf etwa 100 Kilometer weniger kommt. Mit Gleichstrom (DC) weist er bis zu 150 kW Ladeleistung auf.

Allerdings gibt es bereits einige Modelle auf dem Markt, die sich für den Urlaub, Roadtrip oder für längere Pendelwege in die Arbeit eignen. Wir haben uns angesehen, welche vollelektrischen Fahrzeuge reichweitenstark und leistungsfähig genug sind, um auch größere Reisen zu bestreiten. Einige der besten Modelle stellen wir hier vor.

Laut dem Faktencheck E-Mobilität 2022 liegt die durchschnittliche Tagesweglänge in Österreich bei rund 35 Kilometer . Trotzdem befürchten viele, dass ihnen mit einem E-Auto der Saft ausgehen würde.

Deutlich teurer und sportlicher ist die GT-Version , die laut Audi rund 50 Kilometer weiter kommt. Beim Aufladen (DC) kommt man zudem auf 270 kW , wobei die Akkukapazität mit 93,4 kWh geringer ist. Unseren Test lest ihr hier .

Porsche Taycan 4S

Bei einem Preis ab 109.340 Euro kostet der Elektroflitzer von Porsche mehr als das Doppelte. Dafür kann man laut ADAC mit dem Porsche Taycan 4S Performance Plus und seiner 93 kWh-Batterie ohne Ladestopp bis zu 400 Kilometer zurücklegen - laut Porsche sind bis zu 512 Kilometer möglich. Durch das „High-Power-Charging“ kann mit bis zu 270 kW geladen werden. Das 800-Volt-System soll aber sogar in der Lage sein mit bis zu 350 kW zu laden. Der Verbrauch ist aber auch nicht ohne, so frisst er pro 100 km um die 24 kWh.

