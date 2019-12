VW macht sich auf Werbeplakat über Tesla lustig

Vergangene Woche wurde in der Schweiz das "Auto des Jahres" gewählt. "Schweizer Auto des Jahre", " Lieblingsauto der Schweizer" und "Grünstes Auto der Schweiz" - in gleich drei von vier Kategorien wurde das Tesla Model 3 als Sieger gekürt und ließ dabei Mitstreiter wie den Mercedes EQC, den Audi e-Tron, den Renault Zoe oder den Hyundai Ioniq Electric hinter sich.

Nach der Preisverleihung wurde dem US-Elektroautobauer von ungewöhnlicher Seite zum Sieg gratuliert. "Liebes Tesla Model 3, ich gratuliere dir zur Wahl", ist auf einem Werbeplakat von Volkswagen zu lesen. Dabei fragt der deutsche Autobauer den US-Konkurrenten: "War's zu einfach, Tesla?", um darunter die Frage gleich selbst zu beantworten: "Nächstes Jahr wird die Konkurrenz dann stärker. See you next year!, Gruß vom ID.3".