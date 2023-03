VW stellt sein neues Elektroauto ID.2all für unter 25.000 Euro vor

Der neue ID.2all hat eine Schnellladerate von 125 kW. So soll das Auto von 10 auf 80 Prozent in 20 Minuten aufladen.

Volkswagen hat im Rahmen des Events „Volkswagen - For The People“ sein neues Elektroauto vorgestellt. Das "Auto für das Volk", welches den Namen ID.2all trägt, soll Ende 2025 für weniger als 25.000 Euro auf den Markt kommen.

Was sich konkret unter dem Blech abspielt, könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten. Bekannt ist aber, dass der ID.2all einen Vorderradantrieb bekommt und auf der MEB-Entry-Plattform basiert. Er schafft damit eine Reichweite von 450 Kilometer. VW gibt zudem eine maximale Schnellladerate von 125 kW an. So soll das Auto von 10 auf 80 Prozent in 20 Minuten aufladen.

Integriert seien unter anderem auch digitale Dienste "mit echtem Mehrwert", verbesserte automatisierte Fahrfunktionen sowie komfortable Assistenzsysteme. Details dazu wurden aber nicht genannt.

Designsprache der Zukunft

Generell sei der ID.2all für Volkswagen designmäßig zukunftsweisend. Das Auto zeigt, in welche Richtung die Marke in Zukunft gehen und wie sie ausgerichtet sein soll. Laut dem CEO Thomas Schäfer sei Volkswagen generell wieder auf dem Weg, zu einer "Lovebrand" zu werden, also eine Marke der Herzen und der Menschen.

Für 2026 sei auch ein kompaktes elektrisches SUV zu erwarten. Generell sollen bis 2030 80 Prozent der VW-Fahrzeuge in Europa elektrisch sein.