VW ID.2 soll am 15. März präsentiert werden: Das ist zu erwarten

In einem weiteren Tweet wird der deutsche Autohersteller etwas konkreter und befeuert zusätzliche Spekulationen : Die Zukunft von Volkswagen soll in wenigen Tagen präsentiert werden. Das Highlight soll ein Showcar sein. Damit wolle VW unterstreichen, dass es wirklich eine Automarke für das Volk sei.

VW ID.Beetle oder VW ID.Golf oder VW ID.2

An das Posting wurde ein Video angehängt, dessen Inhalt die Spekulationen über das kommende Showcar befeuert. Die Hauptrolle in dem Clip spielt nämlich eine kleine Vase samt Blume, die in an der Mittelkonsole angebracht ist.

Genau das gilt bekanntlich als Markenzeichen des VW Beetle. Die Gerüchte über die Bezeichnung des kommenden Elektroautos haben also einen Neuzugang. Neben VW ID.2, VW ID.Golf könnte das Showcar möglicherweise auch VW ID.Beetle genannt werden.