Warum Apple das iPhone mit Dual-SIM ausstatten könnte

Mit Verweis auf informierte Personen und Entdeckungen im Code der jüngsten iOS 12 Betaversion ist es laut einem Bericht von The Verge möglich, dass Apple die neuen iPhones mit zwei SIM-Slots ausstatten könnte. Somit könnten iPhone-Besitzer die Netze von zwei Mobilfunkbetreibern parallel nutzen.

Vor allem in China werden Geräte mit Dual-SIM stark nachgefragt, denn dort werden oft hohe Kosten verrechnet, wenn Nutzer sich in eine andere Region der Volksrepublik begeben oder ein Telefonat in eine andere Region tätigen. Zudem bieten Mobilfunkbetreiber Telefonate, SMS und Datentarife zu unterschiedlichen Konditionen an – wer also SIM-Karten von zwei verschiedenen Betreibern verwendet, der kann die Vorteile des jeweiligen Tarifs nutzen und somit Geld sparen.