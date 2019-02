Warum Google bei Updates Apple hinterherhinkt

Auch die Pixel-Smartphones bekommen zumindest zwei Jahre lang Android-Updates. Apple gibt zwar öffentlich kein Versprechen für regelmäßige Updates ab, üblicherweise wird ein Gerät aber für vier bis fünf Jahre mit neuer Software versorgt. Eine Verlängerung der Update-Garantie bei Android One und den Pixel-Smartphones sei laut Gold nicht geplant.

Kein Google-Siegel

Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Android-One-Geräten wird auch die Marke häufiger erkannt. In Spanien hätten 50 Prozent der Nutzer eines Android-One-Smartphones das Programm als kaufentscheidenden Grund angegeben. „Die Menschen haben angefangen, Android One mit regelmäßigen Updates zu verbinden, weswegen wir diese Marke weiterhin dafür nutzen“, erklärt Gold. Ein einheitliches Qualitätssiegel, das Verwechslungen mit dem für Einsteiger-Smartphones vorgesehenen Android Go vermeiden würde, plane man dennoch nicht. „Ich weiß nicht, ob es so viel anders wäre, wenn wir einfach ein großes G raufklatschen würden.“