Warum Android-Smartphones jetzt immer schneller Updates bekommen

Ein weiterer Umstand, der die Statistik verfälscht: Von Mobilfunkern erworbene Geräte haben oftmals ein sogenanntes Software-Branding. Dabei haben die Mobilfunker die Android-Version leicht angepasst, beispielsweise um Logos und hauseigene Apps ergänzt.

Kommt nun ein offizielles Update daher, müssen die Mobilfunker dieses erst für ihre Geräte anpassen und testen. So kann sich die Auslieferung der Updates um mehrere Monate verzögern. Auch die Region, in der das Smartphone gekauft wurde, kann eine entscheidende Rolle spielen. So liefern insbesondere chinesische Hersteller, wie Xiaomi und Huawei, Updates deutlich früher auf ihren Heimatmärkten aus. Der Nachteil: Diese Versionen verzichten auf Google-Apps, da Google in China gesperrt wurde.