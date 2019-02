Das zeigen Huawei, Xiaomi und Co auf der größten Handy-Messe der Welt

Xiaomi

Der chinesische Smartphone-Hersteller hat sein Spitzenmodell, das Xiaomi Mi 9, bereits am 20. Februar in China für den dortigen Markt präsentiert. Am Sonntag 24. Februar wird Xiaomi das Mi 9 in Barcelona erneut vorstellen, dieses Mal für den internationalen Markt. Insofern sind die Details zum Mi 9 und dem Mi 9 SE bereits bekannt, ausstehend sind lediglich die Euro-Preise für das neue Xiaomi-Flaggschiff.