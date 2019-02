Sony-Spitzenmodell Xperia XZ4 könnte mit 52-MP-Kamera kommen

Im Vorfeld des Mobile World Congress in Barcelona, der am Wochenende startet, häufen sich die Teaser und Leaks zu den kommenden Smartphone-Modellen. So hat Sony ein kurzes Teaser-Video auf Twitter veröffentlicht.

"Embrace a new perspective with Xperia", heißt es darin. Das bezieht sich wohl auf das ungewöhnliche Format des kommenden Sony-Spitzenmodells. Das Display des Xperia XZ4 soll in einem Seitenverhältnis von 21:9 kommen. Sony nennt sein Bildschirm-Format im Übrigen "CinemaWide"-Display.