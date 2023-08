Warum E-Autos kein Reserverad mehr haben

Der ÖAMTC-Techniker und Leiter der Test-Abteilung Steffan Kerbl weist im Gespräch mit der futurezone auch noch auf den Umstand hin, dass E-Autos besonders große Räder haben. Das liegt einerseits daran, dass dadurch ein geringerer Rollwiderstand erreicht wird, was sich positiv auf die Reichweite auswirkt. Und es hat auch mit dem aufgrund des Akkus dickeren Wagenboden zu tun. “Durch den 10 bis 15 Zentimeter dickeren Wagenboden bin ich zwangsläufig höher. Hier spielt auch Design eine Rolle, wieso man auf größere Reifen setzt”, so der Experte.

Design-Experte Geoff Wardle vom Art Center College of Design erklärte gegenüber der LA Times, dass gerade bei Autos mit Antrieben abseits konventioneller Verbrenner Platzprobleme haben. Um die Reichweite zu erhöhen, müssen an den Stellen, wo sich üblicherweise Reserveräder befinden, Akkus verstaut werden, sagt Wardle. Dazu zählt auch der Bereich unter dem Kofferraumboden. Noch enger wird es bei Hybrid-Autos, die auf dem geringen Platz sowohl einen konventionellen Antrieb als auch Akkus unterbringen müssen.

Die Antwort war einigermaßen überraschend. Demnach seien es Sicherheitsbedenken , weswegen Hondas E-Autos über kein Reserverad verfügen. „Das Problem ist, dass bei einem Unfall des Fahrzeugs das Reserverad die elektrische Batterie beschädigen kann, was zu einem Ausfall der Batterie führen kann“, heißt es in einer E-Mail des Unternehmens.

Gewicht und Preis

Nicht zu vernachlässigen ist auch das Gewicht. Ein Reserverad in voller Größe kann zwischen 15 und 25 Kilogramm wiegen. Scott Grasman, Ingenieurwissenschaftler der Kettering University in Flint, Michigan, merkt an, dass man meinen könnte, dieses Gewicht sei bei einem Fahrzeuggewicht von mehreren Tonnen vernachlässigbar. “Wenn man versucht, jedes Bisschen an Reichweite herauszuholen, ist das einfach nur zusätzliche Last, die man spazieren fährt”, so der Techniker.

Für die Hersteller ist es laut Grasman auch eine Kostenfrage. Da E-Autos tendenziell schwerer sind, benötigen sie auch widerstandsfähigere Reifen. Durch das kaum wahrnehmbare Motorengeräusch ist bei jenen auch Lärm bzw. das Abrollgeräusch verstärkt Thema. Will man möglichst leise Reifen, sind diese auch entsprechend teurer.

All diese Faktoren können dazu führen, dass ein E-Auto-Reifen auch für die Hersteller bei der Produktion mehrere Hundert Euro kostet. Auch, wenn das im Vergleich zu den Kosten eines E-Autos gering erscheint, macht es in der Masse durchaus einen Unterschied.

Schlechtes Sicherheitsargument

Das von Honda vorgebracht Sicherheitsargument lässt Grasman nicht gelten. Er verweist darauf, dass auch andere Bauteile die Batterie bei einem Umfall beschädigen könnten. „Was ist mit der Kopfstütze, was ist mit der ganzen Ladung, die ich in meinem Kofferraum verstaue?”, so der Techniker.

Das Argument lässt auch Kerbl vom ÖAMTC nicht gelten. “Der Reservereifen ist überhaupt kein Sicherheitsproblem”, so der Experte. “Schauen Sie sich Rennstrecken an, wo man lange Gummireifenstapel am Streckenrand hatte. Der Reifen ist eher gemacht dafür, Energie aufzunehmen. “​​Das ist kein gutes Argument gegen den Reservereifen, da würde mir bessere einfallen”, sagt der Techniker.

ÖAMTC sieht Trend nicht negativ

Kerbl ortet den Trend, auf das Reserverad zu verzichten, in der gesamten Autobranche. “Es ist mehr eine Evolution, als eine Revolution”, so der ÖAMTC-Experte. Bei den Herstellern war das Reserverad nie wirklich gewünscht.

Negativ sieht er den Verzicht auf Reservereifen, gerade bei E-Autos, aber nicht. So würde der ÖAMTC seinen Mitglieder*innen oft auch davon abraten, Reifen selbst zu wechseln. Das hängt auch mit dem hohen Gewicht der E-Autos zusammen. Jenes bedeute beim Wechseln ein höheres Risiko. Auch benötige man deswegen einen entsprechend robusten Wagenheber.