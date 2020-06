Was von Microsofts Windows 10-Event zu erwarten ist

Ab 18 Uhr will Microsoft das "nächste Kapitel für Windows 10" enthüllen. Was sich hinter dieser kryptischen Bezeichnung verbirgt, ist unklar, doch neben Microsoft-CEO Satya Nadella werden unter anderem Windows-Chef Terry Myerson, der für Windows Phone verantwortliche Joe Belfiore sowie Xbox-Manager Phil Spencer Neuigkeiten präsentieren. Der Event, der ab 18 Uhr hier zu sehen ist, dürfte somit einige spannende Neuvorstellungen bieten. Die futurezone gibt einen Ausblick darauf, was der US-Konzern heute vorstellen wird.