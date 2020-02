Wegen Coronavirus: Xiaomi präsentiert das Mi 10 ohne Publikum

Das öffentliche Leben in China steht wegen des ansteckenden Coronavirus nahezu still, zahlreiche Fabriken und Geschäfte haben vorübergehend geschlossen. Auch die Präsentation des kommenden Smartphone-Spitzenmodells von Xiaomi bekommt die Auswirkungen des Virus zu spüren.

Lange hat sich der chinesische Hersteller Zeit gelassen, um das Datum der offiziellen Präsentation zu verkünden, was recht ungewöhnlich ist. Nun hat Xiaomi bekannt gegeben, dass das Mi 10 und das Mi 10 Pro am 13. Februar in China offiziell vorgestellt werden. Zur Präsentation sind allerdings keine Gäste geladen. Das Event findet nämlich ausschließlich online statt, wer dabei sein will, kann dies nur über einen Livestream.