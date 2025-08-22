WhatsApp könnte Anrufbeantworter-Funktion bekommen

Derzeit testet WhatsApp ein neues Feature, das ähnlich wie ein klassischer Anrufbeantworter funktionieren soll.

Hast du schon einmal einen Anruf auf WhatsApp weggedrückt oder absichtlich ignoriert? Künftig könnte dich dieser zumindest in Form einer Anrufbeantworter-Nachricht trotzdem erreichen, hat WABetaInfo herausgefunden. Derzeit wird die Funktion nämlich in der Beta-Version für Android getestet.

Das soll so aussehen: Wird ein WhatsApp-Anruf nicht beantwortet, erscheint dann ein „Sprachnachricht aufnehmen“-Button unten auf dem Bildschirm im Menü neben Funktionen wie „Erneut Anrufen“ oder „Auflegen“. Nutzer haben dadurch statt einem erneuten Anrufversuch auch die Möglichkeit, eine Anrufbeantworter-Meldung aufzunehmen.

