WhatsApp könnte Anrufbeantworter-Funktion bekommen
Hast du schon einmal einen Anruf auf WhatsApp weggedrückt oder absichtlich ignoriert? Künftig könnte dich dieser zumindest in Form einer Anrufbeantworter-Nachricht trotzdem erreichen, hat WABetaInfo herausgefunden. Derzeit wird die Funktion nämlich in der Beta-Version für Android getestet.
Das soll so aussehen: Wird ein WhatsApp-Anruf nicht beantwortet, erscheint dann ein „Sprachnachricht aufnehmen“-Button unten auf dem Bildschirm im Menü neben Funktionen wie „Erneut Anrufen“ oder „Auflegen“. Nutzer haben dadurch statt einem erneuten Anrufversuch auch die Möglichkeit, eine Anrufbeantworter-Meldung aufzunehmen.
WhatsApp testet Funktion in Android-Beta
Theoretisch kann man auch schon jetzt eine Sprachnachricht aufnehmen und diese nach dem Anrufversuch schicken, wenn man der anderen Person unbedingt etwas mündlich mitteilen möchte. Mit der Anrufbeantworter-Funktion soll diese jedoch direkt mit dem Anruf verknüpft werden.
Derzeit ist auch nicht bekannt, ob die Funktion tatsächlich kommen wird. Nicht alle in Beta-Apps getesteten Neuerungen schaffen es dann in die finale Version einer App.
Noch keine Infos zu iOS
Derzeit ist das Feature auch nur bei der Android- und nicht in der iOS-Version verwendbar. Neben dem Anrufbeantworter testet WhatsApp laut WABetaInfo derzeit auch Erinnerungen für verpasste Anrufe – die App soll demnach Nutzer daran erinnern, dass sie eine andere Person zurückrufen sollten.
