Symbolbild: Eine Frau mit Smartphone

Symbolbild: Eine Frau mit Smartphone

© Getty Images/iStockphoto/YakobchukOlena/iStockphoto

Produkte

WhatsApp könnte Anrufbeantworter-Funktion bekommen

Derzeit testet WhatsApp ein neues Feature, das ähnlich wie ein klassischer Anrufbeantworter funktionieren soll.

Hast du schon einmal einen Anruf auf WhatsApp weggedrückt oder absichtlich ignoriert? Künftig könnte dich dieser zumindest in Form einer Anrufbeantworter-Nachricht trotzdem erreichen, hat WABetaInfo herausgefunden. Derzeit wird die Funktion nämlich in der Beta-Version für Android getestet.

Das soll so aussehen: Wird ein WhatsApp-Anruf nicht beantwortet, erscheint dann ein „Sprachnachricht aufnehmen“-Button unten auf dem Bildschirm im Menü neben Funktionen wie „Erneut Anrufen“ oder „Auflegen“. Nutzer haben dadurch statt einem erneuten Anrufversuch auch die Möglichkeit, eine Anrufbeantworter-Meldung aufzunehmen.

➤ Mehr lesen: Das wissen Signal und WhatsApp über dich

Das Bild zeigt einen verpassten WhatsApp-Anruf.

© WABetaInfo

WhatsApp testet Funktion in Android-Beta

Theoretisch kann man auch schon jetzt eine Sprachnachricht aufnehmen und diese nach dem Anrufversuch schicken, wenn man der anderen Person unbedingt etwas mündlich mitteilen möchte. Mit der Anrufbeantworter-Funktion soll diese jedoch direkt mit dem Anruf verknüpft werden.

Derzeit ist auch nicht bekannt, ob die Funktion tatsächlich kommen wird. Nicht alle in Beta-Apps getesteten Neuerungen schaffen es dann in die finale Version einer App.

➤ Mehr lesen: So kann man WhatsApp jetzt zur Standard-App am iPhone machen

Noch keine Infos zu iOS

Derzeit ist das Feature auch nur bei der Android- und nicht in der iOS-Version verwendbar. Neben dem Anrufbeantworter testet WhatsApp laut WABetaInfo derzeit auch Erinnerungen für verpasste Anrufe – die App soll demnach Nutzer daran erinnern, dass sie eine andere Person zurückrufen sollten.

Hat dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!

(futurezone) | Stand: 22.08.2025, 10:33 Uhr

Mehr zum Thema

Kommentare