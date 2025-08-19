WhatsApp testet KI-Vorschläge für Nachrichten am iPhone

So kann man Geschriebenes mit wenig Aufwand eindeutiger, formeller oder lustiger machen.

Es handelt sich dabei um einen Schreibassistenten , der nicht wie die Rechtschreibkorrektur auf Wort-Level funktioniert, sondern alternative Formulierungen vorschlagen kann. Nutzerinnen und Nutzer können dabei zwischen maximal 5 verschiedenen Varianten wählen.

Das WhatsApp-Feature Writing Help war bereits im Juni in einer Beta-Version für Android aufgetaucht, nun können es auch manche iPhone-Nutzer via Apple TestFlight ausprobieren, wie 9to5Mac berichtet. Dafür ist laut WABeta WhatsApp beta für iOS 25.22.10.74 nötig.

Lustiger oder formeller kommunizieren

Mit „Rephrase“ („umformulieren“) kann man Geschriebenes eindeutiger formulieren lassen, ohne die Bedeutung zu ändern. „Professional“ („professionell“) passt die eigene Nachricht für formellere Kommunikation an.

„Funny“ („lustig“) versieht das Geschriebene mit mehr Witz, „supportive“ („untersütztend“) macht es im Ton sanfter und soll aufmunternd sein. „Proofread“ („Korrekturlesen“) bessert ganz klassisch Rechtschreib- und Grammatikfehler aus.

Empfänger soll nichts merken

Nachdem Nutzerinnen und Nutzer die KI-Vorschläge gesehen haben, können sie entweder ihre eigene Originalnachricht behalten, oder sie durch die Verbesserung ersetzen. Der Empfänger oder die Empfängerin wird nicht darüber informiert, dass beim Tippen der Nachricht KI-Unterstützung zum Einsatz kam.

➤ Mehr lesen: Gruselig menschliche KI im Test: Ich habe mit Miles telefoniert

Laut Meta funktioniert der Schreibassistent über das hauseigene „Private Processing“-System, über das auch andere KI-Features des Unternehmens laufen. Dabei sollen Daten anonym und verschlüsselt verarbeitet und nicht gespeichert werden. Der Chatverlauf soll nicht einbezogen werden, sondern nur das, was der Nutzer oder die Nutzerin ins Eingabefeld tippt.

Für „Writing Help“ wurde kein offizielles Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben. Weil Meta derzeit so sehr auf KI-Features drängt, sollte es aber nicht allzu lange dauern, bis es für eine breitere Masse verfügbar ist.