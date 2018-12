Wie Apple-Shop-Mitarbeiter Kunden zum Kauf bewegen sollen

„Geniuses“, wie die Apple-Shop-Mitarbeiter genannt werden, sind selbst schlecht bezahlt. Sie müssen Apple-Kunden genau nach Handbuch angeleitet zum Kauf von teuren Apple-Produkten bewegen, wie ein Bericht des „Guardian“ enthüllt.



Die Anleitung dazu ist einfach: Fühlen, den Kunden emotional abtasten und eine Lösung auf emotionaler Ebene finden. Wenn ein Kunde sagt: „Dieser Mac ist zu teuer“, sagt der Genius-Mitarbeiter: „Ich weiß genau, wie Sie sich dabei fühlen. Ich fand den Preis auch zu teuer, aber ich habe den richtigen Wert mit all seinen eingebauten Software-Fähigkeiten kennengelernt.“



Wenn Kunden Probleme mit ihren Produkten haben und diese in den Apple Store zurückbringen, müssen Apple-Mitarbeiter ebenfalls sorgsam auf ihre Worte aufpassen. Statt dass das Produkt schlecht gemacht wird, werden sie dazu angestiftet, sich in die Kunden „hineinzufühlen“ und ihre „schlechten Gefühle“, die das Nicht-Funktionieren des Produkts betreffen, nachzuempfinden und verbal auszudrücken.