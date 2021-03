Windows Explorer bekommt neue Symbole

Auch andere System-Icons, etwa für Laufwerke oder die Netzwerkumgebung, wurden aktualisiert. "Und ja, auch das Papierkorb-Symbol wurde überarbeitet", schreibt Langowski in einem Blog-Posting . Die neuen Symbole würden besser mit der Optik der Microsoft-Produkte abgestimmt.

"Sun Valley"

Zuvor wurden auch neue Icons für Taskbar- und Startmenüsymbole angekündigt. Generell will Microsoft Windows in einem breiteren Umfang modernisieren und plant unter dem Code-Namen „Sun Valley“ eine „visuelle Verjüngungskur“ von Windows, wie The Verge berichtet. Die betrifft unter anderem den File Explorer, das Startmenü und das Info-Center.

Die Insider Build bringt zusätzlich Neuerungen hinsichtlich der Sandbox und des Windows Defender Application Guard, die beide auf der Containervirtualisierung in Windows 10 basieren. Laut Microsoft stimmt die Runtime des Containers mit jener des Hosts überein, was die Leistung beeinflussen kann. Bald soll aber eine neue Runtime verteilt werden, wodurch die Sandbox nicht nur leichter, sondern auch schneller starten kann. Auch ist in der Sandbox künftig Microsoft Edge auf Chromium-Basis enthalten.