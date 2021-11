Windows 11: Screen of Death wird wieder blau

Wer unter Windows 11 ein gröberes Problem hatte, wird vermutlich festgestellt haben, dass der Screen of Death in der neuesten Version des Microsoft-Betriebssystems nicht blau, sondern schwarz ist. Das soll sich nun allerdings ändern.

Aus dem Black Screen of Death wird wieder der originale Blue Screen of Death. "Wir haben die Bildschirmfarbe auf blau geändert, wenn ein Gerät nicht mehr funktioniert oder ein Fehler auftritt - wie in früheren Windows-Versionen", heißt es in den Patch-Notes von Windows 11.