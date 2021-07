Windows 11 läuft auf dem Raspberry Pi

Denn Bastler haben bereits in mehreren Projekten gezeigt, dass vieles doch möglich ist. So hat ein Entwickler das System etwa auf einem Lumia-Smartphone installiert . Und wie ein Bericht bei Tom’s Hardware nun zeigt, läuft Windows 11 auch auf einem Raspberry Pi 4 . Dazu wurde auch ein detailliertes Tutorial veröffentlicht.

Einfache Installation

In Kürze zusammengefasst muss man lediglich die ARM64-Bit-Version von Windows 11 herunterladen und per Flash-Speicher bzw. SD-Karte auf den Pi bringen. Für manche etwas überraschend mag der Umstand sein, dass das System offensichtlich sogar gut auf dem Mini-Rechner läuft. Das berichten auch andere User*innen, die es auf dem Raspberry installiert haben. Einige Einschränkungen muss man aber dennoch hinnehmen, so kann man im Browser zb YouTube-Videos lediglich in 480p abspielen.

Zumindest bei den Preview-Versionen ist Windows 11 also nicht gar so restriktiv was Hardware bzw. TPM anbelangt, wie befürchtet. Offen bleibt vorerst, wie es bei dem fertigen Windows 11 schlussendlich aussehen wird bzw. ob Microsoft angesichts der teils harschen Kritik bezüglich Hardware-Anforderungen vielleicht doch einlenken wird.