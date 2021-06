Windows 11 läuft auf Lumia-Smartphone

Kurz nach der Präsentation von Windows 11 (hier lest ihr die wichtigsten Neuerungen), wurde von Microsoft auch eine Preview des neuen Betriebssystems veröffentlicht. Das hat ein findiger Entwickler zum Anlass für ein Projekt der Kategorie „because I can“ genutzt. Er hat es laut eigenen Angaben geschafft, das Betriebssystem auf Microsofts letztem Smartphone-Flaggschiff Lumia 950 XL nativ zum Laufen zu bringen.

Gustave Monce hat ein YouTube-Video und mehrere Screenshots auf Twitter veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie der ARM-Port von Windows 11 auf dem Lumia-Smartphone läuft. Das System hakt zwar auf dem mit einem Snapdragon 810 angetriebenen Handy an manchen Stellen, wirkt aber insgesamt dennoch relativ gut funktionstüchtig.